Хинштейн: Работа Discord в России может быть возобновлена

Discord сможет продолжить работу, если удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей. Хинштейн уточнил, что Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc. требования удалить более 1000 противоправных материалов, большинство из которых на данных момент не удалено.