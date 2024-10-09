Хинштейн: Работа Discord в России может быть возобновлена

Работа мессенджера Discord в России может быть возобновлена, если сервис выполнит требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Discord сможет продолжить работу, если удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей. Хинштейн уточнил, что Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc. требования удалить более 1000 противоправных материалов, большинство из которых на данных момент не удалено.
По мнению депутата, мессенджер является ярким примером цифровой угрозы для детской аудитории в интернете. Discord используют мошенники и преступники, вербующие несовершеннолетних в «закладчиков», добавил он.
Мессенджер Discord был заблокирован в России 8 октября за нарушение требований законодательства. Вице-спикер Государственной думы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит обращение к Роскомнадзору с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Discord.