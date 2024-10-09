ФСБ предотвратила попытку теракта в здании УМВД по Смоленской области

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в здании Управления МВД по Смоленской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Задержали 30-летнего мужчину, который попытался пронести самодельное взрывное устройство в здание УМВД под видом папки с документами. При задержании он пострадал. Позже пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что задержанный является жителем Тверской области.
Кроме того, двое полицейских контужены, их доставили в больницы. В УМВД уточнили, что их жизням ничего не угрожает.
В отношении мужчины, попытавшегося устроить взрыв в здании, было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.
В Telegram-каналах стала распространятся информация, что теракт попытался совершить Дмитрий Д. из Тверской области. Канал «Mash» публикует фотографию подозреваемого. Канал заявляет, что именно ему принадлежит автомобиль, оставленный ранее у здания МВД, в котором нашли взрывное устройство.
Также канал утверждает, что раньше Дмитрий Д. работал в администрации сельского поселения Ведное, а также трудился электриком в «Тверьгорэлектро».
Однако жена и мать Дмитрия Д. опровергли каналу «Осторожно, новости» его задержание. Супруга подозреваемого заявила, что ее муж сидит рядом с ней.
Официального заявления о том, кем именно является задержанный, не было.
Ранее 9 октября сообщалось, что спецслужбы оцепили центр Смоленска из-за подозрительного автомобиля, припаркованного у здания МВД. Автомобиль марки Citroеn был накрыт тентом.
Саперы и кинологи осмотрели иномарку и обнаружили в салоне, предположительно, самодельное взрывное устройство. Его взорвали на месте.
В Смоленском областном театре кукол имени Д. Н. Светильникова, который находится рядом со зданием УМВД, рассказали Daily Storm, что слышали хлопки, однако сначала приняли их за учение. Сотрудников никто не предупредил о случившимся и об оцеплении улицы, заявили в театре.