ФСБ предотвратила попытку теракта в здании УМВД по Смоленской области

В Смоленском областном театре кукол имени Д. Н. Светильникова, который находится рядом со зданием УМВД, рассказали Daily Storm, что слышали хлопки, однако сначала приняли их за учение. Сотрудников никто не предупредил о случившимся и об оцеплении улицы, заявили в театре.