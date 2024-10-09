Лукашенко поцеловал орден Андрея Первозванного, полученный от Путина

Лукашенко наградили высшим государственным орденом за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Республикой Беларусь, укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.