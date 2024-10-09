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Лукашенко поцеловал орден Андрея Первозванного, полученный от Путина
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Церемония нашраждения прошла в Андреевском зале Кремля Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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Лукашенко поцеловал орден Андрея Первозванного, полученный от Путина

Церемония нашраждения прошла в Андреевском зале Кремля

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поцеловал орден Святого апостола Андрея Первозванного, получив его от российского лидера Владимира Путина, и поблагодарил его за вручение награды. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Кремля.

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Лукашенко наградили высшим государственным орденом за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Республикой Беларусь, укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

После церемонии Лукашенко и Путин продолжили общение в Кремле, сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

Глава белорусского государства прибыл в Москву 7 октября, пишет ТАСС. В этот день вечером в преддверии официального саммита лидеров стран СНГ он принял участие в неформальной встрече президентов. 8 октября он участвовал в заседании Совета глав государств СНГ. 

#владимир путин #александр лукашенко #орден
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