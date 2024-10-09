Лукашенко поцеловал орден Андрея Первозванного, полученный от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поцеловал орден Святого апостола Андрея Первозванного, получив его от российского лидера Владимира Путина, и поблагодарил его за вручение награды. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Кремля.
Лукашенко наградили высшим государственным орденом за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Республикой Беларусь, укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.
После церемонии Лукашенко и Путин продолжили общение в Кремле, сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».
Глава белорусского государства прибыл в Москву 7 октября, пишет ТАСС. В этот день вечером в преддверии официального саммита лидеров стран СНГ он принял участие в неформальной встрече президентов. 8 октября он участвовал в заседании Совета глав государств СНГ.