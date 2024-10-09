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Силовики задержали жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана
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Против нее возбудили уголовное дело undefined
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Силовики задержали жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана

Против нее возбудили уголовное дело

Силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в июньском теракте, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.

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В ведомстве уточнили, что задержанная была заведующей дошкольного учреждения. Против нее возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания Омарова под стражей до 5 декабря.

В Дагестане 23 июня неизвестные атаковали два храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, пишет Интерфакс. В результате теракта погибли девять человек. Правоохранители задержали Омарова, получив данные, что двое его сыновей причастны к нападениям. 

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