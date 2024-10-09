Силовики задержали жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана

В Дагестане 23 июня неизвестные атаковали два храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, пишет Интерфакс. В результате теракта погибли девять человек. Правоохранители задержали Омарова, получив данные, что двое его сыновей причастны к нападениям.