Силовики задержали жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана

Силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в июньском теракте, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.
В ведомстве уточнили, что задержанная была заведующей дошкольного учреждения. Против нее возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге.
Ранее сообщалось, что Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания Омарова под стражей до 5 декабря.
В Дагестане 23 июня неизвестные атаковали два храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, пишет Интерфакс. В результате теракта погибли девять человек. Правоохранители задержали Омарова, получив данные, что двое его сыновей причастны к нападениям.