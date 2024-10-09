Зеленский: Первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» заявил, что основным пунктом его «плана победы» является приглашение Украины в НАТО. Об этом пишет издание «Политика страны».
Зеленский также заявил, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине до 2025 года. Он подчеркнул, что до конца текущего года у Киева есть шанс «продвинуться к миру и прочной стабильности».
Также президент Украины добавил, что к ноябрю Киев рассчитывает подготовить документ, который предполагается представить на новой конференции по урегулированию.
Ранее Зеленский заявлял, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне. Однако запланированная встреча американского и европейских лидеров была отменена.