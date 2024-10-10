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В Адыгее эвакуируют поселок после атаки украинских беспилотников
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В пригороде Майкопа загорелся военный объект undefined
Новости

В Адыгее эвакуируют поселок после атаки украинских беспилотников

В пригороде Майкопа загорелся военный объект

Из-за атаки украинских беспилотников по пригороду Майкопа в Адыгее власти проводят эвакуацию жителей поселка Родниковый, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

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Он уточнил, что эвакуация была объявлена из-за начавшегося пожара. С огнем борются сотрудники МЧС.

По словам Кумпилова, пострадавших и жертв в результате ЧП нет. Он добавил, что эвакуированных жителей разместят в станице Ханской, им обеспечат всю необходимую помощь.

Разрушений гражданской инфраструктуры в регионе из-за атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте, уточняет РИА Новости со ссылкой на правительство Адыгеи.

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