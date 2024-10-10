В Адыгее эвакуируют поселок после атаки украинских беспилотников

Из-за атаки украинских беспилотников по пригороду Майкопа в Адыгее власти проводят эвакуацию жителей поселка Родниковый, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Он уточнил, что эвакуация была объявлена из-за начавшегося пожара. С огнем борются сотрудники МЧС.
По словам Кумпилова, пострадавших и жертв в результате ЧП нет. Он добавил, что эвакуированных жителей разместят в станице Ханской, им обеспечат всю необходимую помощь.
Разрушений гражданской инфраструктуры в регионе из-за атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте, уточняет РИА Новости со ссылкой на правительство Адыгеи.