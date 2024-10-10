Два человека погибли при пожаре в доме на Большой Тульской улице в Москве

На месте пожара в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве найдены тела мужчины и женщины, сообщило МЧС России.
В ведомстве отметили, что при тушении пожара были спасены 14 жильцов, еще 80 эвакуировались самостоятельно.
Пожар в одной из квартир на шестом этаже «дома-корабля» произошел рано утром 10 октября, сообщали в МЧС. Площадь пожара составила 55 квадратных метров, спасателям удалось его ликвидировать.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрической проводки, заявили в московском ГСУ СК. На месте работают следователи. Проводится доследственная проверка.