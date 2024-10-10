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Два человека погибли при пожаре в доме на Большой Тульской улице в Москве
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Предварительно, причиной возгорания стала неисправная электропроводка undefined
Новости

Два человека погибли при пожаре в доме на Большой Тульской улице в Москве

Предварительно, причиной возгорания стала неисправная электропроводка

На месте пожара в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве найдены тела мужчины и женщины, сообщило МЧС России.

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В ведомстве отметили, что при тушении пожара были спасены 14 жильцов, еще 80 эвакуировались самостоятельно.

Пожар в одной из квартир на шестом этаже «дома-корабля» произошел рано утром 10 октября, сообщали в МЧС. Площадь пожара составила 55 квадратных метров, спасателям удалось его ликвидировать.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрической проводки, заявили в московском ГСУ СК. На месте работают следователи. Проводится доследственная проверка.

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