Monde: Украина взаимодействует с террористами Мали, напавшими на ЧВК «Вагнер»

Украинская разведка сотрудничает с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с 2024 года, сообщает французская газета Monde со ссылкой на источники, близкие к Главному управлению разведки Минобороны Украины. Именно эта группировка напала в июле на бойцов ЧВК «Вагнер», воевавших на стороне малийской правительственной армии.