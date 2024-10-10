Monde: Украина взаимодействует с террористами Мали, напавшими на ЧВК «Вагнер»

Украинская разведка сотрудничает с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с 2024 года, сообщает французская газета Monde со ссылкой на источники, близкие к Главному управлению разведки Минобороны Украины. Именно эта группировка напала в июле на бойцов ЧВК «Вагнер», воевавших на стороне малийской правительственной армии.
По словам источника издания, террористы приехали обучаться на Украину, а большая группа украинских инструкторов отправилась в регион Сахель в Африке. Источник отметил, что инструкторы до сих пор находятся там.
Связи малийских боевиков с Украиной начали активно развиваться после взятия армией Мали города Кидаль в ноябре 2023 года, пишет Monde.
По данным издания, на Украине террористов обучали производству дронов и их использованию, затем в марте в малийском регионе Таоденни проходила следующая стадия обучения боевиков.
Источник издания также заявил, что раскрытие информации о сотрудничестве террористов и Киева представителем ГУР Андреем Юсовым является дипломатической ошибкой. Курс Киева остается неизменным: «бороться с группой «Вагнер», где бы она ни находилась», добавил источник.
В июле 2024 года Юсов заявил, что Украина передавала малийским террористам данные, необходимые для организации нападения на ЧВК «Вагнер». 25 и 26 июля на малийскую правительственную армию и воевавших на их стороне бойцов ЧВК напали повстанцы из племени туарегов.
Позже ЧВК через Telegram-канал подтвердила гибель своих бойцов. Издание Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения писало, что погибли 84 бойца «Вагнера» и 47 солдат правительственных войск.
В результате заявления Юсова, правительства Мали и Нигера разорвали дипломатические отношения с Украиной.