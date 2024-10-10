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«Золотая осень»: кулинарные мастер-классы в Северном Медведкове
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Здесь учат готовить и показывают волшебные театральные представления undefined
Новости

«Золотая осень»: кулинарные мастер-классы в Северном Медведкове

Здесь учат готовить и показывают волшебные театральные представления

В столице продолжается фестиваль «Золотая осень. Праздник урожая», который проходит в рамках проекта «Московские сезоны» и собирает гостей со всей России! Одна из площадок находится в районе Северное Медведково.

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Любителей вкусняшек ждут на мастер-классах. Гости фестиваля приготовят пироги с грибами и картофелем, рулетики из кабачка с курицей и печенье с корицей и ванилью. Однако самое большое внимание будет уделено блюдам из тыквы.

В соседнем павильоне обучают рукоделию. Дети помладше знакомятся с техникой создания деревянных грибочков и лесных гирлянд. Школьники расписывают доски. Мамы присматривают украшения.

Также на площадке проходят состязания, участники которых будут поднимать гири, отжиматься, приседать и перетягивать канат. А малышам показывают спектакль про домовенка Кузю в исполнении артистов Пушкинского музыкального драматического театра.

Приходите на площадку «Золотой осени» в Северном Медведкове до 13 октября. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.

#москва #фестиваль #золотая осень
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