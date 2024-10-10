Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы

Прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы рассмотрен и одобрен на заседании президиума правительства Москвы, сообщает портал mos.ru.
В 2022 году, несмотря на санкции, валовый региональный продукт (ВРП) столицы вырос на 0,6%. В 2023–2024 годах этот показатель достиг стабильных 4%. В следующие три года прогнозируется рост в диапазоне 2,7–3%.
Согласно прогнозам, обрабатывающую промышленность ждет рост в следующем году на 10%, в 2026–2027 годах — на 7,5% ежегодно. Розничная торговля и платные услуги населению на прогнозируемый период покажут рост в 2,5–3% и 4–5% соответственно, а инвестиции в городскую экономику — в 4–4,8% ежегодно.
Отмечается, что экономика Москвы испытывает серьезный дефицит в кадрах в условиях продолжающегося экономического роста. В настоящее время дефицит составляет 500 тысяч человек и по прогнозу увеличится до 781 тысячи человек в 2027 году.