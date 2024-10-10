Около 80 жителей эвакуированного поселка находятся в ПВР в Адыгее

Около 80 жителей поселка Родниковый, в котором была объявлена эвакуация из-за атаки украинских дронов, находятся в пункте временного размещение (ПВР), сообщает ТАСС.
Всего в ПВР зарегистрировались около 100 человек, из которых 78 расположились непосредственно в пункте. Часть зарегистрированных уезжает к родственникам. В ПВР также находятся 17 детей.
Всего в поселке Родниковый проживает 1,3 тысячи человек. В результате эвакуации в ПВР за медицинской помощью обратились 15 человек. Из них троих госпитализировали по медицинским показаниям, не связанным с атакой БПЛА.
Ранее глава региона Мурат Кумпилов сообщил об эвакуации жителей поселка Родниковый. Причиной стал начавшийся пожар после атаки украинского беспилотника.