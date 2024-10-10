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Суд арестовал замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха
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Его подозревают в мошенничестве undefined
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Суд арестовал замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха

Его подозревают в мошенничестве

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении Попелюхи, пока не приводятся.

Замдиректора подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. 

Накануне ареста в доме и на рабочем месте Попелюха прошли обыски, пишет издание. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ опросили двух топ-менеджеров АСВ, в том числе Попелюха.

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