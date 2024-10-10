Суд арестовал замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении Попелюхи, пока не приводятся.
Замдиректора подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
Накануне ареста в доме и на рабочем месте Попелюха прошли обыски, пишет издание. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ опросили двух топ-менеджеров АСВ, в том числе Попелюха.