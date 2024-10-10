В России расширили безвизовый режим для граждан Грузии

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, теперь безвизовый режим распространяется на граждан Грузии, которые въезжают в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе в целях получения образования.
Ранее в Россию на срок свыше 90 дней могли въезжать все граждане Грузии — за исключением тех, кто прибывал в страну для трудовой деятельности или обучения.
Также Путин, подписав соответствующий указ, наделил Минобороны полномочиями по надзору за промышленной безопасностью на объектах, где разрабатывается и выпускается ядерное оружие
В положение о ведомстве внесли изменения, согласно которым Минобороны начнет организовывать и осуществлять государственный надзор в области промышленной безопасности на предприятиях по разработке, выпуску, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерных отходов и ядерных энергетических установок военного назначения.