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Активистку Маршенкулову внесли в список террористов и экстремистов
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Также в перечень попал блогер из Таджикистана undefined
Новости

Активистку Маршенкулову внесли в список террористов и экстремистов

Также в перечень попал блогер из Таджикистана

Росфинмониторинг внес активистку Залину Маршенкулову (признана иноагентом) в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.

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Маршенкулова проходит обвиняемой по уголовному делу по статье об оправдании терроризма, отмечает ТАСС. Причиной возбуждения дела послужили посты в ее Telegram-канале, оправдывающие, по мнению следователей, теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

В августе Маршенкулову объявили в международный розыск, а 6 сентября Минюст признал ее иноагентом. Сейчас активистка проживает в Германии, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. 

Также в перечень террористов и экстремистов попал блогер из Таджикистана Салмон Раджабзод, известный по псевдониму Джумабой. Он проходит по делу об экстремизме из-за постов в соцсетях, в которых оскорблял русских девушек.  

#иноагент #росфинмониторинг #реестр
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