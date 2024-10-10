Активистку Маршенкулову внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес активистку Залину Маршенкулову (признана иноагентом) в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.
Маршенкулова проходит обвиняемой по уголовному делу по статье об оправдании терроризма, отмечает ТАСС. Причиной возбуждения дела послужили посты в ее Telegram-канале, оправдывающие, по мнению следователей, теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
В августе Маршенкулову объявили в международный розыск, а 6 сентября Минюст признал ее иноагентом. Сейчас активистка проживает в Германии, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Также в перечень террористов и экстремистов попал блогер из Таджикистана Салмон Раджабзод, известный по псевдониму Джумабой. Он проходит по делу об экстремизме из-за постов в соцсетях, в которых оскорблял русских девушек.