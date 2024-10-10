На заводе атомных подлодок нашли останки настоятеля средневекового монастыря

Место захоронения и останки игумена Косьмы, строителя каменных зданий Николо-Корельского монастыря обнаружили в ходе архитектурно-археологических работ. Об этом на сайте сообщило предприятие ОСК «Севмаш», занимающиеся производством атомных подводных лодок, на территории которого и проводили работы.
Специалисты Института археологии РАН, которые вели раскопки, считают эту находку исследовательской удачей, так как именно с игумена Косьмы началось каменное строительство в монастыре. До него монастырский комплекс представлял собой деревянные постройки.
Могила игумена была накрыта плитой из белого камня с надписью на старорусском языке. Благодаря надписи удалось установить, что найденное захоронение датируется 1690 годом.
Проводимые раскопки стали первыми археологическими работами на территории монастыря. В ходе них также были найдены и исследованы фрагменты фундаментов XVII века. Результаты исследований лягут в основу проекта восстановления монастырского комплекса.
Реконструкция монастыря производится по инициативе предприятия ОСК «Севмаш», Архангельской епархии и правительства Архангельской области. Летом 2024 года у стен собора начались противоаварийные и консервационные работы.