Роскомнадзор не планирует ограничивать работу Steam

Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили в Роскомнадзоре.
В ведомстве фиксировали, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, и вносили ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.
В большинстве случаев компания выполнила требования и удалила около 250 материалов, уточнили в ведомстве. Сейчас Роскомнадзор ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом.
Также в ведомстве информацию о снятии ограничений с мессенджера Discord в России. Там пояснили, что оснований для разблокировки сервиса нет. Ранее в сети появились сообщения пользователей о том, что платформа снова стала доступна в России.
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord 8 октября. Основанием тому послужило нарушение платформой требований законодательства.