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Роскомнадзор не планирует ограничивать работу Steam
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Также в ведомстве опровергли информации о разблокировке Discord undefined
Новости

Роскомнадзор не планирует ограничивать работу Steam

Также в ведомстве опровергли информации о разблокировке Discord

Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили в Роскомнадзоре.

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В ведомстве фиксировали, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, и вносили ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.

В большинстве случаев компания выполнила требования и удалила около 250 материалов, уточнили в ведомстве. Сейчас Роскомнадзор ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом.

Также в ведомстве информацию о снятии ограничений с мессенджера Discord в России. Там пояснили, что оснований для разблокировки сервиса нет. Ранее в сети появились сообщения пользователей о том, что платформа снова стала доступна в России.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord 8 октября. Основанием тому послужило нарушение платформой требований законодательства.

#роскомнадзор #steam #discord
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