На чеченского учителя завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего чеченского учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова по статье об оскорблении религиозных чувств верующих, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, Жабраилов с декабря 2021 по сентябрь 2024 года публиковал в интернете информацию, оскорбляющую чувства христиан. В рамках расследования назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая, добавили в ведомстве.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов выразил надежду, что учитель получит значительный срок. Также он в своем Telegram-канале опубликовал выписку об увольнении Жабраилова из школы.
Жабраилов в своих публикациях резко критиковал христианство, называя Иисуса Христа «греческим гуманоидом» и характеризуя христиан как «троебожников», пишет «Ъ». Позже телеканал «Грозный» опубликовал видео с извинениями учителя.