Дуров впервые рассказал о создании «ВКонтакте»

Он отметил, что к тому времени уже неплохо владел программированием, однако задача казалась слишком большой и он не знал, с чего начать. Дуров обратился за помощью к своему брату Николаю, который на тот момент жил в Германии и писал математическую диссертацию в Университете Макса Планка в Бонне.