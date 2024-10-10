Дуров впервые рассказал о создании «ВКонтакте»

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в честь 18-летия социальной сети «ВКонтакте» впервые рассказал о том, как создавал ее в 2006 году.
По его словам, идея создать соцсеть появилась сразу после выпуска из СПбГУ. Дуров хотел оставаться на связи с бывшими однокурсниками, но не было веб-сайта, где они могли бы найти друг друга.
Тогда, в конце августа 2006 года, Дуров поставил себе цель: создать социальную сеть для студентов и выпускников университета за четыре недели, пишет предприниматель.
Он отметил, что к тому времени уже неплохо владел программированием, однако задача казалась слишком большой и он не знал, с чего начать. Дуров обратился за помощью к своему брату Николаю, который на тот момент жил в Германии и писал математическую диссертацию в Университете Макса Планка в Бонне.
Брат отказался ему помогать, так как считал веб-разработку ниже своего достоинства. Однако посоветовал ему начать с кода для авторизации пользователя.
Дуров рассказал, что в сентябре 2006 года писал код для «ВКонтакте» по 20 часов подряд. На создание проекта у него ушло шесть недель вместо четырех. 10 октября 2006 года была запущена бета-версия социальной сети.
Спустя несколько месяцев предприниматель нанял еще одного разработчика. К тому времени у «ВКонтакте» уже был миллион участников, пишет Дуров. Через семь лет количество пользователей соцсети достигло 100 миллионов в месяц.
Дуров назвал опыт самостоятельного создания первой версии «ВКонтакте» ценным и определяющим для всей дальнейшей карьеры. Ранее бизнесмен отметил, что создание соцсети началось ровно 18 лет назад, в его 22-й день рождения.