В рок-группе «Монгол Шуудан» назвали ошибкой включение коллектива в список «отмененных» артистов

В российские регионы поступил список артистов, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям. Официально подлинность документа не подтверждена, однако о его существовании заявляет Telegram-канал Baza. В перечне, среди прочего, значится музыкант культовой рок-группы «Монгол Шуудан» Сергей Крючков. Представитель коллектива поспешила успокоить фанатов.





Директор группы рассказала Daily Storm, что информация про «отмененных» артистов устарела — участника «Монгол Шуудан» нет в списке.





«Это старая информация, неактуальная на сегодняшнюю дату. <…> Мы больше не говорим на эту тему, произошла ошибка», — поделилась девушка.





По словам источника Baza в администрации Красноярского края, на заседании антитеррористической комиссии было принято решение направить главам округов этот перечень для служебного пользования. Собеседник отметил, что в целях сохранения и укрепления традиционных ценностей и во избежание негативного общественного резонанса указанных музыкантов не рекомендуют привлекать к концертным выступлениям.





Помимо Крючкова, в списке также значились музыканты Дора, Слава Марлоу, Маркул, группы «Рыночные отношения» и «Несчастный случай».