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В рок-группе «Монгол Шуудан» назвали ошибкой включение коллектива в список «отмененных» артистов
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Ранее в Сети появился перечень музыкантов, которых рекомендовали не приглашать на городские праздники Фото: Global Look Press / FC CSKA
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В рок-группе «Монгол Шуудан» назвали ошибкой включение коллектива в список «отмененных» артистов

Ранее в Сети появился перечень музыкантов, которых рекомендовали не приглашать на городские праздники

Фото: Global Look Press / FC CSKA

В российские регионы поступил список артистов, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям. Официально подлинность документа не подтверждена, однако о его существовании заявляет Telegram-канал Baza. В перечне, среди прочего, значится музыкант культовой рок-группы «Монгол Шуудан» Сергей Крючков. Представитель коллектива поспешила успокоить фанатов.


Директор группы рассказала Daily Storm, что информация про «отмененных» артистов устарела — участника «Монгол Шуудан» нет в списке.


«Это старая информация, неактуальная на сегодняшнюю дату. <…> Мы больше не говорим на эту тему, произошла ошибка», — поделилась девушка.


По словам источника Baza в администрации Красноярского края, на заседании антитеррористической комиссии было принято решение направить главам округов этот перечень для служебного пользования. Собеседник отметил, что в целях сохранения и укрепления традиционных ценностей и во избежание негативного общественного резонанса указанных музыкантов не рекомендуют привлекать к концертным выступлениям.


Помимо Крючкова, в списке также значились музыканты Дора, Слава Марлоу, Маркул, группы «Рыночные отношения» и «Несчастный случай».

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#политика #рф #музыканты
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