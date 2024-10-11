Новости
Новости 18+
St
Под Челябинском столкнулись два поезда
18+
По предварительной информации, пострадал один из работников железной дороги undefined
Новости

Под Челябинском столкнулись два поезда

По предварительной информации, пострадал один из работников железной дороги

Столкновение двух грузовых поездов произошло в Челябинской области, один из работников пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Там подчеркнули, что инцидент случился на станции Челябинск-Южный, «в результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом». 


Пострадавшему мужчине оказывается медпомощь. Отмечается, что к месту происшествия направлен восстановительный поезд. 


На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Причины случившегося устанавливаются.

#чп #челябинск #поезд
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...