Под Челябинском столкнулись два поезда

Столкновение двух грузовых поездов произошло в Челябинской области, один из работников пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Там подчеркнули, что инцидент случился на станции Челябинск-Южный, «в результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом».
Пострадавшему мужчине оказывается медпомощь. Отмечается, что к месту происшествия направлен восстановительный поезд.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Причины случившегося устанавливаются.