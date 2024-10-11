«Золотая осень»: облепиховый согревающий чай и теплая атмосфера в центре Москвы

«Золотая осень» — это гастрономический праздник, поэтому для гостей придумали меню, которое идеально подходит под осеннюю погоду и настроение. Здесь можно попробовать тыквенный латте, варенье из ягод, сырный мармелад, таймырский муксун, тушенку из медвежатины. Некоторые кушанья также можно купить и унести домой, чтобы их оценили и ваши близкие.





И какая осень без согревающих напитков. На фестивале «Золотая осень» угощают облепиховым чаем! Также на фестивале «Золотая осень», как и на всех мероприятиях «Московских сезонов», проводят спортивные конкурсы и викторины с мастер-классами, так что скучать не придется никому.





Приходите на площадку «Золотой осени» в центре столицы до 13 октября. Подробнее о том, как проходят мероприятия, можно узнать, посмотрев видеоролик, а также перейдя по ссылке на официальный сайт проекта.