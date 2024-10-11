Путин заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка

Встреча посвящена 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин обратил внимание, что Фраги взывал к справедливости и равенству, согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности.





Это «особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами», подчеркнул президент РФ.





Путин обратил внимание, что сейчас появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего — на глобальном Востоке и Юге.