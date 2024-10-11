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Путин заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка
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Российский лидер находится с рабочим визитом в Туркменистане undefined
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Путин заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка

Российский лидер находится с рабочим визитом в Туркменистане

Президент России Владимир Путин на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений: сейчас в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и эти процессы не остановить.

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Встреча посвящена 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин обратил внимание, что Фраги взывал к справедливости и равенству, согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности.


Это «особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами», подчеркнул президент РФ.


Путин обратил внимание, что сейчас появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего — на глобальном Востоке и Юге.

#международные отношения #владимир путин #туркменистан
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