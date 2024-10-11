В Подмосковье мужчина расстрелял своих соседей из-за парковки

Житель Подмосковья устроил расправу над соседями прямо на тропинке в лесопарковой зоне, когда они выгуливали собаку. По данным Telegram-канала «112», злоумышленник выскочил из кустов.





В супругов вспыльчивый водитель выстрелил не менее пяти раз. 47-летний мужчина погиб сразу, получив три пули, пишет Mash. Женщине удалось сбежать, она в больнице с ранениями ног.





Самого 52-летнего стрелка нашли мертвым неподалеку от места преступления. Предварительно, он покончил с собой.





Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело, на месте работают следователи. По одной из версий, причиной расправы стал конфликт по поводу места на парковке.