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В Подмосковье мужчина расстрелял своих соседей из-за парковки
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Женщина ранена, ее супруг умер на месте undefined
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В Подмосковье мужчина расстрелял своих соседей из-за парковки

Женщина ранена, ее супруг умер на месте

Житель Подмосковья устроил расправу над соседями прямо на тропинке в лесопарковой зоне, когда они выгуливали собаку. По данным Telegram-канала «112», злоумышленник выскочил из кустов. 


В супругов вспыльчивый водитель выстрелил не менее пяти раз. 47-летний мужчина погиб сразу, получив три пули, пишет Mash. Женщине удалось сбежать, она в больнице с ранениями ног. 


Самого 52-летнего стрелка нашли мертвым неподалеку от места преступления. Предварительно, он покончил с собой. 


Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело, на месте работают следователи. По одной из версий, причиной расправы стал конфликт по поводу места на парковке. 

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#конфликт #подмосковье #ск
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