«Ъ»: В Подмосковье совершено покушение на экс-зампреда правительства Ингушетии Аликхаджиева

О том, что по факту покушения возбуждено уголовное дело, сообщает подмосковное управление СК. При этом личность потерпевшего ведомство не уточняет, отмечая, что тот выжил и госпитализирован.





О покушении на Аликхаджиева также сообщил Telegram-канал «112».





В 2000-х годах политик возглавлял администрацию Шалинского района Чечни, позже он занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Чечни, затем — заместителя председателя правительства Ингушетии.