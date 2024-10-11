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«Ъ»: В Подмосковье совершено покушение на экс-зампреда правительства Ингушетии Аликхаджиева
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Неизвестный выстрелил в бывшего чиновника несколько раз, утверждает издание undefined
Новости

«Ъ»: В Подмосковье совершено покушение на экс-зампреда правительства Ингушетии Аликхаджиева

Неизвестный выстрелил в бывшего чиновника несколько раз, утверждает издание

В деревне Лапино Московской области совершено покушение на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СК. 

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О том, что по факту покушения возбуждено уголовное дело, сообщает подмосковное управление СК. При этом личность потерпевшего ведомство не уточняет, отмечая, что тот выжил и госпитализирован. 


О покушении на Аликхаджиева также сообщил Telegram-канал «112».


В 2000-х годах политик возглавлял администрацию Шалинского района Чечни, позже он занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Чечни, затем — заместителя председателя правительства Ингушетии. 

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