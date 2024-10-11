Нобелевскую премию мира получила японская организация, выступающая за запрет ядерного оружия

Организация Nihon Hidankyo была основана людьми, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Участники объединения выступают за запрет ядерного оружия по всему миру.





В сообщении Нобелевского комитета указано, что награда присвоена за «усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться».





В 2023 году эту премию присвоили иранской активистке Наргиз Мохаммади, которую в 2016-м власти приговорили к 16 годам тюрьмы за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех».