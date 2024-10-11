Нобелевскую премию мира получила японская организация, выступающая за запрет ядерного оружия

Нобелевскую премию мира дали борцам за мир без ядерного оружия. Награду получила японская организация Nihon Hidankyo. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Организация Nihon Hidankyo была основана людьми, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Участники объединения выступают за запрет ядерного оружия по всему миру.
В сообщении Нобелевского комитета указано, что награда присвоена за «усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться».
В 2023 году эту премию присвоили иранской активистке Наргиз Мохаммади, которую в 2016-м власти приговорили к 16 годам тюрьмы за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех».