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Нобелевскую премию мира получила японская организация, выступающая за запрет ядерного оружия
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Она была основана пострадавшими от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки undefined
Новости

Нобелевскую премию мира получила японская организация, выступающая за запрет ядерного оружия

Она была основана пострадавшими от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Нобелевскую премию мира дали борцам за мир без ядерного оружия. Награду получила японская организация Nihon Hidankyo. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. 

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Организация Nihon Hidankyo была основана людьми, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Участники объединения выступают за запрет ядерного оружия по всему миру.


В сообщении Нобелевского комитета указано, что награда присвоена за «усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться».


В 2023 году эту премию присвоили иранской активистке Наргиз Мохаммади, которую в 2016-м власти приговорили к 16 годам тюрьмы за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех».

#япония #ядерное оружие #нобелевская премия
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