Обама раскритиковал Трампа за то, что тот не менял детям подгузники

Бывший американский лидер Барак Обама высмеял экс-президента США Дональда Трампа за отдаленность от народа. По его мнению, это говорит о том, что верить кандидату в президенты Штатов нельзя и надо отдать голос за представителя демократов Камалу Харрис.





«Вот сколько стоят подгузники? Вы думаете, что Дональд Трамп когда-нибудь менял подгузник?» — со смехом задал вопрос Обама, вспомнив рождение своей дочери Малии и время, когда он сам менял пеленки.





Обама также раскритиковал реакцию Трампа на смертоносные ураганы, опустошившие юго-восточные штаты.





«Сотни людей убиты. Президент Байден и вице-президент Харрис встречались там с местными чиновниками и утешали семьи, спрашивая, чем они могут помочь. А Трамп на митинге только что начал придумывать истории о том, что администрация Байдена приостанавливает помощь республиканским регионам и перекачивает помощь для раздачи иммигрантам без документов. Просто придумал. Все знали, что это неправда», — высказал претензию Обама.





Выступление Обамы прошло 10 октября в Питтсбургском университете. Послушать его пришли почти пять тысяч человек. Однако NYT пишет, что его речь была в основном нацелена на «чернокожих мужчин».





«Я понимаю, почему люди стремятся встряхнуть ситуацию. Чего я не могу понять, так это почему кто-то может подумать, что Трамп изменит ситуацию так, чтобы это было хорошо для вас», — заключил он.





9 октября компания ActiVote опубликовала результаты опроса, согласно которым Трамп опережает Харрис на 1,2%. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.