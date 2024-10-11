СК: По делу о взятках при госзаказе для Минобороны арестован директор Княгинской швейной фабрики Свистунов

По версии следствия, в 2017 году Свистунов передал начальнику вещевого управления Минобороны Демчику взятку в размере четырех миллионов рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд армии на общую сумму более 574 миллионов рублей. Демчик руководил вещевым управлением до апреля 2018 года.





Свистунов арестован, расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.





В августе Гарнизонный военный суд в Москве арестовал бывшего главу вещевого управления Минобороны Демчика по подозрению в получении взятки в четыре миллиона рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.