«Если бы аллигаторы были в Сочи, то при наводнении они бы могли переместиться к Курску и Белгороду»: герпетолог — о ситуации с крокодилами на улицах Флориды

Ураган «Милтон» «вымыл» на улицы штата Флорида в США аллигаторов. В соцсетях публикуют видео, на которых животные забираются в жилые дома, ползают по улицам и пытаются прокусить шины автомобилей. Про ситуацию с хищниками Daily Storm рассказал специалист по рептилиям Ян Ермолов. Если бы аллигаторы обитали в Сочи, то при наводнении они бы могли переместиться в сторону Курска и Белгорода, отметил он.





«Все глобальные изменения так или иначе сейчас затрагивают разные зоны, будь то южные штаты США или Сибирь. Они будут подвергаться трансформации и будут формироваться какие-то новые экониши для тех или иных видов животных, аллигаторы тут не исключение», — говорит герпетолог Ян Ермолов.





Появляются новые зоны, в которых эти рептилии гипотетически могут обитать, и они занимаются миграцией.





«То есть к некоторым соседям надо будет привыкнуть в ближайшее время», — добавляет специалист.





Ермолов привел пример, что в Царицыно в последние годы периодически замечали богомолов, и отметил, что сам видел их в этом районе Москвы вживую. «Они из южных регионов к нам мигрируют, потому что у нас становится все более мягкий климат. Та же история и с аллигаторами», — пояснил он.





Самый хороший способ защититься от аллигатора — с ним не контактировать, говорит эксперт. Жителям Флориды лучше закрывать окна-двери в помещениях и обращаться в службы, которые занимаются отловом животных и их релокацией в реабилитационный центр или естественную среду обитания.





«То же самое, когда у нас паводки были, когда размывало дамбы и были затопления. У них схожая ситуация, но у нас, слава богу, аллигаторы не водятся! Гипотетически, если бы они у нас где-то в районе Сочи водились бы, очень вероятно, что они бы смещались севернее, в сторону того же Белгорода, Курска и так далее», — сказал герпетолог.