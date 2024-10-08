Двух сотрудников парка «Патриот» обвинили в получении взяток на сумму свыше 27 миллионов рублей

Бывший главный бухгалтер Андрей Пучков и экс-начальник отдела закупок парка «Патриот» Иван Трифоногло обвиняются в получении взяток на 27,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.





По информации следователей, с 2021-го по 2024 год обвиняемые получили взятку на общую сумму свыше 27,5 миллиона рублей от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный государственный контракт по техобслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений парка «Патриот».





Пучков был заключен под стражу, Трифоногло находится под домашним арестом. На имущество обоих подозреваемых наложен арест. Расследование уголовного дела контролирует Главное военное следственное управление СКР.





В августе был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, также в поле зрения правоохранителей оказался заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.





Ахмедова и Шестерова обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка и выставочного центра. Сумма хищений превышает 40 миллионов рублей, писал ТАСС. Сейчас мужчины находятся под домашним арестом.





Затем 235-й окружной военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны России Павла Попова. По информации следствия, генерал организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет подмосковного парка «Патриот».