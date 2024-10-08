Новости
Новости 18+
St
В РПЦ прокомментировали инцидент в Челябинске, где семью с младенцем в коляске не пустили в новый собор
18+
В патриархии заявили, что храм всегда был людям ближе, чем поликлиника или музей Фото: Global Look Press / Виктор Лисицын
Новости

В РПЦ прокомментировали инцидент в Челябинске, где семью с младенцем в коляске не пустили в новый собор

В патриархии заявили, что храм всегда был людям ближе, чем поликлиника или музей

Фото: Global Look Press / Виктор Лисицын

В РПЦ прокомментировали историю с мамой, которую не пустили с коляской в храм. Представитель патриархии Вахтанг Кипшидзе рассказал Daily Storm, что большинство храмов открыты для доступа женщин с колясками и настоятели понимают нужды людей с детьми, так как сами являются многодетными отцами. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Церковь благословляет семьи и детей и намерена создавать все благоприятные условия для их пребывания в храмовом пространстве», — сказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.


Кипшидзе добавил, что есть храмы, где оборудовано даже специальное место для кормления младенцев. 


«Я слышал, кто-то дал комментарий, что «храм не магазин, музей или поликлиника». Да, это верно, но в том смысле, что храм всегда был более открыт и доступен для семей, чем любое учреждение», — подчеркнул представитель РПЦ. 


«Стоит ли напомнить слова Спасителя: «Когда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное», — заключил Кипшидзе.


Ранее в Челябинске семью со спящим младенцем не пустили в новый кафедральный собор Рождества Христова. Однако там подчеркнули, что прямого запрета на посещения с колясками нет. 

#дети #семья #рпц #челябинск #кипшидзе
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...