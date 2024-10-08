В РПЦ прокомментировали инцидент в Челябинске, где семью с младенцем в коляске не пустили в новый собор

«Церковь благословляет семьи и детей и намерена создавать все благоприятные условия для их пребывания в храмовом пространстве», — сказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.





Кипшидзе добавил, что есть храмы, где оборудовано даже специальное место для кормления младенцев.





«Я слышал, кто-то дал комментарий, что «храм не магазин, музей или поликлиника». Да, это верно, но в том смысле, что храм всегда был более открыт и доступен для семей, чем любое учреждение», — подчеркнул представитель РПЦ.





«Стоит ли напомнить слова Спасителя: «Когда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное», — заключил Кипшидзе.





Ранее в Челябинске семью со спящим младенцем не пустили в новый кафедральный собор Рождества Христова. Однако там подчеркнули, что прямого запрета на посещения с колясками нет.