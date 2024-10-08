Экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку в истории России приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Тамбиеву также запрещено занимать должности на госслужбе в течение 12 лет. Кроме того, его лишили звания майора юстиции.





Прокуратура запрашивала для экс-следователя 20 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа. Мужчина свою вину не признал.





35-летнего Тамбиева обвиняли в 10 эпизодах получения взяток. Бывшему майору также вменяли четыре приготовления к получению взятки и превышение должностных полномочий.





Тамбиев, по версии следствия, вел дело хакерской группировки Infraud Organization и за взятки давал фигурантам время избавиться от сбережений в криптовалюте.





После оглашения приговора Тамбиев был в прекрасном настроении, шутил с журналистами и сказал, что «заниматься планирует тем, что Бог пошлет».