Экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку в истории России приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Бывшего начальника следственного отдела Следственного комитета России по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа по делу о получении взятки в размере более 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей) и полутора миллиона долларов.
Тамбиеву также запрещено занимать должности на госслужбе в течение 12 лет. Кроме того, его лишили звания майора юстиции.
Прокуратура запрашивала для экс-следователя 20 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа. Мужчина свою вину не признал.
35-летнего Тамбиева обвиняли в 10 эпизодах получения взяток. Бывшему майору также вменяли четыре приготовления к получению взятки и превышение должностных полномочий.
Тамбиев, по версии следствия, вел дело хакерской группировки Infraud Organization и за взятки давал фигурантам время избавиться от сбережений в криптовалюте.
После оглашения приговора Тамбиев был в прекрасном настроении, шутил с журналистами и сказал, что «заниматься планирует тем, что Бог пошлет».