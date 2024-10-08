«Золотая осень»: мастер-классы и соревнования силачей в Южном Медведкове

Здесь можно погулять, посетить мастер-класс, попробовать различные блюда и даже что-то приготовить самому. Но главное — провести время со своими близкими, друзьями, семьей и детьми!





Пока малыши играют, взрослые интересуются павильоном проекта «Миллион призов». Это такая городская программа лояльности, в рамках которой можно зарабатывать баллы и обменивать их на скидки в магазинах. Согласитесь, очень весомая поддержка для семейного бюджета.





Также на фестивале «Золотая осень» проводят спортивные конкурсы — можно получить звание самого сильного жителя района. Для этого нужно всего ничего: победить всех в поднятии гири! Если сдвигать с места тяжести — не ваше, то можно понаблюдать, как это ловко делают другие.





Приходите на площадку «Золотой осени» в Южном Медведкове до 13 октября. Всего в столице создано 27 таких точек. Как добраться до локаций, а также подробности проводимых мероприятий можно узнать, пройдя по ссылке.