Нобелевскую премию по физике получили ученые из США и Британии за разработки в сфере искусственного интеллекта

Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных.





Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях.





В Нобелевском комитете отметили, что работа лауреатов уже принесла пользу: искусственные нейронные сети используют в широком спектре областей, например, в разработке новых материалов с особыми свойствами.





В 2023-м премия была присуждена физикам Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье за создание методов изучения динамики электронов в веществе.





Премия за 2022 год была вручена Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики.