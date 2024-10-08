Новости
Новости 18+
St
Нобелевскую премию по физике получили ученые из США и Британии за разработки в сфере искусственного интеллекта
18+
С 1901 года лауреатами стали 224 физика undefined
Новости

Нобелевскую премию по физике получили ученые из США и Британии за разработки в сфере искусственного интеллекта

С 1901 года лауреатами стали 224 физика

Нобелевскими лауреатами по физике стали ученые из США и Британии Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Их наградили за открытия в области машинного обучения. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных. 


Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях.


В Нобелевском комитете отметили, что работа лауреатов уже принесла пользу: искусственные нейронные сети используют в широком спектре областей, например, в разработке новых материалов с особыми свойствами.


В 2023-м премия была присуждена физикам Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье за создание методов изучения динамики электронов в веществе.


Премия за 2022 год была вручена Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики.

#искусственный интеллект #нобелевская премия #физика #премия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...