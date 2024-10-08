Новости
Новости 18+
St
В России появится стипендия имени Жириновского
18+
Ее планируют выплачивать студентам и аспирантам уже с 1 сентября 2025 года undefined
Новости

В России появится стипендия имени Жириновского

Ее планируют выплачивать студентам и аспирантам уже с 1 сентября 2025 года

Минобрнауки поддержало идею председателя ЛДПР Леонида Слуцкого об учреждении стипендии имени экс-лидера партии Владимира Жириновского. Поручение уже подписано заместителем председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, рассказал Слуцкий.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Стипендия имени Жириновского поддержит ребят из удаленных уголков России, у них появится стимул поступить и учиться по направлениям востоковедения и госуправления», — считает нынешний глава партии. 


Согласно информации Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства РФ, Минобрнауки РФ учредит 10 именных стипендий в размере 15 тысяч рублей для студентов и 10 стипендий в размере 20 тысяч рублей для аспирантов.


Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Центральной клинической больнице Москвы на 76-м году жизни.

#лдпр #студенты #леонид слуцкий #владимир жириновский #стипендия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...