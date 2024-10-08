В России появится стипендия имени Жириновского

«Стипендия имени Жириновского поддержит ребят из удаленных уголков России, у них появится стимул поступить и учиться по направлениям востоковедения и госуправления», — считает нынешний глава партии.





Согласно информации Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства РФ, Минобрнауки РФ учредит 10 именных стипендий в размере 15 тысяч рублей для студентов и 10 стипендий в размере 20 тысяч рублей для аспирантов.





Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Центральной клинической больнице Москвы на 76-м году жизни.