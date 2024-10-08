Премьер Армении Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву на заседание глав стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ) и прокатился по столице России на велосипеде. Об этом сам политик рассказал в своем Telegram-канале.





«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — говорит Пашинян на армянском языке на кадрах.





В начале октября во время визита во Францию Пашинян также проехался на велосипеде по улицам Парижа. Затем, вернувшись в Армению, он проехал по маршруту Ереван — Эчмиадзин — Ереван 50 километров.