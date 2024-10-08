Пятеро альпинистов из России погибли при восхождении на гору в Непале

6 октября экспедиция вышла на штурм пика Дхаулагири. Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме.





По данным Himalayan Times, экстремалы шли в одной связке — один из них сорвался и утянул остальных за собой. Предполагается, что россияне упали с высоты 7,6 километра.





Среди погибших — Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Вместе с ними в турпоходе был и Валерий Шамало. Он единственный выжил, потому что во время подъема почувствовал недомогание и вернулся в лагерь. Его доставили в госпиталь в Катманду.





Посольство России в Непале подтвердило получение информации о гибели российских альпинистов. Также гибель россиян подтвердила представительница российского альпинистского сообщества Анна Пиунова. По ее словам, причиной гибели альпинистов стал «срыв связки».





Высота горы Дхаулагири — 8,1 километра, массив тянется на 120 километров. Она занимает седьмое место по высоте в мире, впервые ее вершины люди достигли в 1960-м. Таким образом, гора стала последним «восьмитысячником», покоренным человеком.