В Южной Корее допустили, что КНДР может отправить своих военных в зону СВО для поддержки России

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», — сказал министр.





Он напомнил о Договоре о всеобъемлющем партнерстве, заключенном между Москвой и Пхеньяном во время визита президента РФ президента Владимира Путина в КНДР в июне.





В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон, указал Ким Ен Хен.





Еще в сентябре 2023-го Путин называл чушью слова о том, что в зону военной операции на Украине отправляют добровольцев из Северной Кореи.