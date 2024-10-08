В Южной Корее допустили, что КНДР может отправить своих военных в зону СВО для поддержки России

Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Об этом заявил южнокорейский министр обороны Ким Ен Хен. Его слова цитирует агентство Yonhap.
«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», — сказал министр.
Он напомнил о Договоре о всеобъемлющем партнерстве, заключенном между Москвой и Пхеньяном во время визита президента РФ президента Владимира Путина в КНДР в июне.
В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон, указал Ким Ен Хен.
Еще в сентябре 2023-го Путин называл чушью слова о том, что в зону военной операции на Украине отправляют добровольцев из Северной Кореи.