«Ну и что, что он блогер»: губернатор Ставрополья Владимиров высказался о задержании «Тринадцатого»

«Ну и что, что он блогер! Что же теперь сделаешь. У нас сегодня, слава богу, не блогер руководит, а руководит закон, Конституция РФ», — заявил Владимиров.





Глава региона добавил, что о подобных ситуациях местные власти должны сразу рассказывать правду общественности, а то «геройский человек снимается в Кировском РУВД, только не говорит, за что его задержали».





Силовики задержали автора Telegram-канала «Тринадцатый» 5 октября на концерте в Новопавловске. Позже Гузенко отправили в СИЗО на два месяца.