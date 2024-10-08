Вице-президент США Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис отказалась встречаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения завершения конфликта России и Украины. Она заявила об этом в интервью CBS.





«Нет, не в двустороннем порядке без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», — сказала Харрис.





Вице-президент отметила, что США поддерживают «возможности Киева по защите от действий Москвы». Однако на вопрос, поддержит ли она членство Украины в НАТО, Харрис не ответила прямо. По ее словам, тему поднимут, «если и когда дойдет до этого».





Также она сказала, что если бы ее соперник на выборах Дональд Трамп был президентом, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве».





Ранее Трамп неоднократно заявлял, что для завершения конфликта на Украине ему надо 24 часа. Он пояснял, что для этого связался бы с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, с которым переговорить ему уже удалось.