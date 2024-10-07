Глава Минздрава Мурашко заявил, что россияне способны дожить до 120 лет

Генетически у человека заложены возможности дожить до 120 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он ответил на вопрос, многие ли в нынешнее время могут дожить до такого возраста.





Чтобы так долго жить, человек должен сформировать определенные установки, чтобы вместе с врачами формировать устойчивый путь по профилактике заболеваний, добавил Мурашко.





Министр здравоохранения отметил, что 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить при здоровом образе жизни.





В августе в возрасте 117 лет и 168 дней умерла считавшаяся старейшей в мире испанка Мария Браньяс Морера. По версии Книги рекордов Гиннесса, дольше всех на Земле прожила француженка Жанна Луиза Кальман — 122 года (она скончалась в 1997-м).





По данным Книги рекордов России, самым пожилым человеком в стране была Нану Шаова из Кабардино-Балкарии: долгожительницы не стало в 2019-м в возрасте 128 лет.