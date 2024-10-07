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Блогера Егора Гузенко отправили в СИЗО на два месяца
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Автора Telegram-канала «Тринадцатый» обвиняют в нападении на полицейского undefined
Новости

Блогера Егора Гузенко отправили в СИЗО на два месяца

Автора Telegram-канала «Тринадцатый» обвиняют в нападении на полицейского

На Ставрополье Кировский районный суд арестовал блогера Егора Гузенко на два месяца. Он останется под стражей минимум до 5 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале судов края.

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По первой части статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» Гузенко грозит лишение свободы до пяти лет. Отмечается, что от дачи показаний мужчина отказался.


Военкор находится в розыске по еще одному уголовному делу по статье о хулиганстве, уточнили в суде. 


Соратники молодого человека заявили, что он намерен ответить по закону за все как положено и «продолжить свой путь».


Ранее стало известно, что силовики задержали Гузенко 5 октября на концерте в Новопавловске в Ставропольском крае. 

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