Блогера Егора Гузенко отправили в СИЗО на два месяца

По первой части статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» Гузенко грозит лишение свободы до пяти лет. Отмечается, что от дачи показаний мужчина отказался.





Военкор находится в розыске по еще одному уголовному делу по статье о хулиганстве, уточнили в суде.





Соратники молодого человека заявили, что он намерен ответить по закону за все как положено и «продолжить свой путь».





Ранее стало известно, что силовики задержали Гузенко 5 октября на концерте в Новопавловске в Ставропольском крае.