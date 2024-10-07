Блогера Егора Гузенко отправили в СИЗО на два месяца

На Ставрополье Кировский районный суд арестовал блогера Егора Гузенко на два месяца. Он останется под стражей минимум до 5 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале судов края.
По первой части статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» Гузенко грозит лишение свободы до пяти лет. Отмечается, что от дачи показаний мужчина отказался.
Военкор находится в розыске по еще одному уголовному делу по статье о хулиганстве, уточнили в суде.
Соратники молодого человека заявили, что он намерен ответить по закону за все как положено и «продолжить свой путь».
Ранее стало известно, что силовики задержали Гузенко 5 октября на концерте в Новопавловске в Ставропольском крае.