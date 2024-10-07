Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «отвратительными» методы ужесточения миграционной политики в России. Политик выразил мнение, что «массовым выдворением проблему не решить».





«Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.





Он считает, что дальнейшее применение существующих методов контроля только усугубит проблему с миграцией. Политик подчеркнул, что необходимо «наладить грамотную систему миграционного контроля».





Кадыров считает, что нужно «не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран» и «устранить причины, а не заниматься их последствиями». Он также призвал «оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса».