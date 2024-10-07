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В Херсонской области взорвали машину начальника райотдела полиции
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Мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован undefined
Новости

В Херсонской области взорвали машину начальника райотдела полиции

Мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован

Начальник отделения полиции в поселке Новотроицкое Херсонской области пострадал в результате подрыва его автомобиля. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

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Инцидент произошел около 10:40 мск у местного магазина. Начальник ОМВД «Новотроицкое» получил минно-взрывную травму, его доставили в больницу, отметили в ведомстве. 


Следователи завели дело по статье «Покушение на убийство из-за осуществления служебной деятельности, совершенное общеопасным способом». Оперативники осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и отправили улики на экспертизу, добавили в управлении СК. 


4 октября в Энергодаре злоумышленники подорвали автомобиль сотрудника службы безопасности Запорожской атомной электростанции. Мужчина скончался.

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