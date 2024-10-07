В Херсонской области взорвали машину начальника райотдела полиции

Инцидент произошел около 10:40 мск у местного магазина. Начальник ОМВД «Новотроицкое» получил минно-взрывную травму, его доставили в больницу, отметили в ведомстве.





Следователи завели дело по статье «Покушение на убийство из-за осуществления служебной деятельности, совершенное общеопасным способом». Оперативники осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и отправили улики на экспертизу, добавили в управлении СК.





4 октября в Энергодаре злоумышленники подорвали автомобиль сотрудника службы безопасности Запорожской атомной электростанции. Мужчина скончался.