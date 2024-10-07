Новости
Новости 18+
St
Суд в Москве приговорил к шести годам и 10 месяцам колонии 72-летнего американца, воевавшего за ВСУ
18+
Уроженец штата Мичиган жил на Украине с 2014 года undefined
Новости

Суд в Москве приговорил к шести годам и 10 месяцам колонии 72-летнего американца, воевавшего за ВСУ

Уроженец штата Мичиган жил на Украине с 2014 года

Мосгорсуд приговорил гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и 10 месяцам лишения свободы по делу о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Процесс по делу наемника проходил в закрытом режиме. В качестве свидетелей выступали в том числе другие, находящиеся в российских СИЗО, солдаты украинской армии. 


Хаббард полностью признал свою вину. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд постановил конфисковать найденные при Хаббарде во время взятия в плен 142 тысячи украинских гривен. 


Стефан Хаббард — пенсионер, уроженец штата Мичиган. На Украину он приехал с женой в 2014 году. Проживал в Изюме Харьковской области. 

#всу #наемники #мосгорсуд #американцы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...