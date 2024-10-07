Суд в Москве приговорил к шести годам и 10 месяцам колонии 72-летнего американца, воевавшего за ВСУ

Процесс по делу наемника проходил в закрытом режиме. В качестве свидетелей выступали в том числе другие, находящиеся в российских СИЗО, солдаты украинской армии.





Хаббард полностью признал свою вину. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд постановил конфисковать найденные при Хаббарде во время взятия в плен 142 тысячи украинских гривен.





Стефан Хаббард — пенсионер, уроженец штата Мичиган. На Украину он приехал с женой в 2014 году. Проживал в Изюме Харьковской области.