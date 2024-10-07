«Золотая осень»: спортивные состязания и кулинарные шедевры в Отрадном

Прийти сюда может любой желающий совершенно бесплатно. Проводится фестиваль с 4 по 13 октября. Из интересного — здесь угощают запеченной тыквой с брынзой, зеленью и грецкими орехами. Для домашних кулинаров попробовать такой деликатес будет интересно. К тому же у каждого есть шанс записать для себя новый рецепт.





Также для посетителей «Золотой осени» проводят спортивные состязания: например, выполнить упражнения на пресс, отжимания и не только. Фокус в том, что на все дается небольшое количество времени. Детям особенно нравится такая физкультура. Родители же довольны, что малыши находятся на свежем воздухе.





Приходите и приезжайте на фестиваль «Золотая осень» до 13 октября, а заодно посетите великолепный столичный район Отрадное. Адрес площадки и все детали о мероприятиях можно узнать на официальном сайте проекта.