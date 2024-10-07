Выплаты контрактникам из Белгородской области поднимут до трех миллионов рублей

Это общая сумма, которая получится в результате сложения всех выплат из федерального, регионального и муниципального бюджетов и других источников. По словам губернатора, выплату будут перечислять в течение двух месяцев после подписания контракта.





Уточняется, что на такую выплату смогут претендовать и жители Белгородской области, и люди, которые находятся на территории региона, но не имеют здесь постоянной регистрации.





Сейчас это самая большая сумма среди регионов России, выдаваемая при заключении контракта с Минобороны. Прошлое повышение этой выплаты в регионе было до 800 тысяч рублей в августе. До этого выплаты были 300 тысяч.