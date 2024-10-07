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В Подмосковье грузовик на скорости влетел в поток машин, три человека погибли
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Большегруз протаранил и смял больше 10 легковушек undefined
Новости

В Подмосковье грузовик на скорости влетел в поток машин, три человека погибли

Большегруз протаранил и смял больше 10 легковушек

Массовая авария произошла на трассе в Подмосковье около Серпухова. Грузовик влетел в поток машин, протаранив и смяв больше 10 авто. Повреждены семь легковушек и четыре грузовика. 

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Погибли три человека, еще три получили телесные повреждения. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. 


Все случилось около 12:20 на мосту через Оку на 103-м километре трассы М-2 «Крым».

Предварительно, водитель грузовой машины потерял управление и совершил попутное столкновение с тремя грузовиками и семью легковушками.


Причиной столкновения мог стать отказ тормозов у самосвала, сообщили в правоохранительных органах. Все подробности уточняются. Сейчас движение по трассе в сторону Москвы перекрыто.

#дтп #подмосковье #жертвы
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