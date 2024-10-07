В Подмосковье грузовик на скорости влетел в поток машин, три человека погибли

Погибли три человека, еще три получили телесные повреждения. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.





Все случилось около 12:20 на мосту через Оку на 103-м километре трассы М-2 «Крым».

Предварительно, водитель грузовой машины потерял управление и совершил попутное столкновение с тремя грузовиками и семью легковушками.





Причиной столкновения мог стать отказ тормозов у самосвала, сообщили в правоохранительных органах. Все подробности уточняются. Сейчас движение по трассе в сторону Москвы перекрыто.