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ВГТРК сообщила о «беспрецедентной» хакерской атаке
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Эфир на сайте до сих пор не ведется, часть сервисов не работает undefined
Новости

ВГТРК сообщила о «беспрецедентной» хакерской атаке

Эфир на сайте до сих пор не ведется, часть сервисов не работает

Хакерская атака на ВГТРК произошла в ночь на 7 октября, работе медиахолдинга существенный урон нанесен не был. Об этом сообщили в компании.


Однако часть сервисов по-прежнему не функционирует, на сайте ВГТРК не ведется эфир. 

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона поднимет вопрос хакерской атаки на ВГТРК в международных организациях. 

В ноябре 2023-го сайты международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной хакерской атаке с территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран. Об этом сообщала дирекция мероприятия.

#сми #хакерские атаки #вгтрк
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