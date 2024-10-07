ВГТРК сообщила о «беспрецедентной» хакерской атаке

Хакерская атака на ВГТРК произошла в ночь на 7 октября, работе медиахолдинга существенный урон нанесен не был. Об этом сообщили в компании.
Однако часть сервисов по-прежнему не функционирует, на сайте ВГТРК не ведется эфир.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона поднимет вопрос хакерской атаки на ВГТРК в международных организациях.
В ноябре 2023-го сайты международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной хакерской атаке с территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран. Об этом сообщала дирекция мероприятия.