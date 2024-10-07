ВГТРК сообщила о «беспрецедентной» хакерской атаке

Хакерская атака на ВГТРК произошла в ночь на 7 октября, работе медиахолдинга существенный урон нанесен не был. Об этом сообщили в компании.





Однако часть сервисов по-прежнему не функционирует, на сайте ВГТРК не ведется эфир.