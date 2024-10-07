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Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили ученые из США Амброс и Равкан
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Награда вручена за «открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов» undefined
Новости

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили ученые из США Амброс и Равкан

Награда вручена за «открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов»

Нобелевский комитет назвал имя обладателя премии по физиологии и медицине. Награду присудили американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.

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Это первая награда нобелевской недели. 8 октября будут объявлены имена лауреатов по физике, 9 октября назовут победителей премии по химии, а 10 октября — по литературе. 11 октября будет вручена премия мира.


Нобелевскую премию по медицине в 2023 году получили Каталин Карико из Венгрии и американец Дрю Вайсман за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19.


В истории СССР и России Нобелевскую премию по медицине получили всего два человека — Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения (1904) и Илья Мечников за исследования в области иммунологии (1908).

#сша #нобелевская премия #биология
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