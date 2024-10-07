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ВСУ использовали в Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов
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С начала СВО Киев более 400 раз применял отравляющие вещества, отметили в Минобороны РФ Фото: Global Look Press / Kirill Chubotin
Новости

ВСУ использовали в Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов

С начала СВО Киев более 400 раз применял отравляющие вещества, отметили в Минобороны РФ

Фото: Global Look Press / Kirill Chubotin

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что 11 августа в Судже украинские формирования применили кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм, в результате пострадали более 20 человек. 

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Он отметил, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. Это подтвердил и специальный анализ, при этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки, добавил Кириллов. 


Он также подчеркнул, что 3800 боеприпасов, примененных в Судже, Украине поставили в сентябре 2023 года в рамках пакета военной помощи. Подобные снаряды запрещены в США.


Военный заявил, что ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ, а всего Киев с начала спецоперации более 400 раз применял в бою отраву.


Кириллов добавил, что российское военное ведомство обладает информацией о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Подробностей он не привел.

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