ВСУ использовали в Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что 11 августа в Судже украинские формирования применили кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм, в результате пострадали более 20 человек.
Он отметил, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. Это подтвердил и специальный анализ, при этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки, добавил Кириллов.
Он также подчеркнул, что 3800 боеприпасов, примененных в Судже, Украине поставили в сентябре 2023 года в рамках пакета военной помощи. Подобные снаряды запрещены в США.
Военный заявил, что ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ, а всего Киев с начала спецоперации более 400 раз применял в бою отраву.
Кириллов добавил, что российское военное ведомство обладает информацией о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Подробностей он не привел.