ВСУ использовали в Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов

Он отметил, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. Это подтвердил и специальный анализ, при этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки, добавил Кириллов.





Он также подчеркнул, что 3800 боеприпасов, примененных в Судже, Украине поставили в сентябре 2023 года в рамках пакета военной помощи. Подобные снаряды запрещены в США.





Военный заявил, что ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ, а всего Киев с начала спецоперации более 400 раз применял в бою отраву.





Кириллов добавил, что российское военное ведомство обладает информацией о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Подробностей он не привел.